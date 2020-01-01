وجه رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ تهنئة خاصة إلى قيادات ​الجيش اللبناني​ و ​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​، للجهود المثمرة التي أنتجت إنتقالاً هادئا بين عام مضى وعام أتى، حيث لم يسجل أي حادث أمني على الإطلاق.

ونوه الخازن في تصريح،" باقتصار ​حوادث السير​ القليلة على إصابات طفيفة"، لافتا الى ان كل ذلك بفضل الانتشار الواسع ل قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وجهوزيتهم الكاملة تنفيذا لخطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع الجيش اللبناني و​الدفاع المدني​ وسائر ​الأجهزة الأمنية​ و​الصليب الأحمر​، إضافة إلى وعي المواطنين وتجاوبهم مع إرشادات قوى الأمن.

وتمنى الخازن أن "تكون كل أيام ​السنة​ الجديدة على صورة الحصيلة الإيجابية لليلة رأس السنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وديع الخازن تمنى أن تكون كل أيام السنة الجديدة على صورة الحصيلة الإيجابية لليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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