هنأ عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ادغار طرابلسي​، "الجميع بعيد ميلاد المخلص وبداية ​العام الجديد​"، مستذكراً "الصعوبات التي واجهت الرب يسوع والعائلة المقدسة ومنها ​الفقر​ والرفض ومحاولة التهجير الى مصر"، مشيراً الى "التطلع لرب المجد لأخذ الشجاعة والنجاة منه، حتى لا نخاف او نفشل، ومثل ما يقول ​الانجيل​ بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب"، لافتاً الى انه "كله ثقة بالله مالك السموات والارض الذي احسن الينا و​حمانا​ في سنين الحرب الصعبة بأن يبارك لنا في ​السنة​ القادمة لنرى الصمود والاستقرار والانجارات تتحقق"، مشدداً على اننا "نتكل على الله ونتشبث ببلدنا لنقوم ببنائه والهنا كفيل البركة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: نتكل على الله ونتشبث ببلدنا لنقوم ببنائه والهنا كفيل البركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.