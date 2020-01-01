بلال عبدالله: الوقت ليس للسجال بل للمراجعة والتقويم

اشار النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يتحفنا رواد التسوية الباريسية، وهم من يتحمل بالممارسة مسؤولية إحباط الناس، بردود خارج الزمان والمكان، تزعجهم بعض التغريدات، ويتطاولون، ولا يرف لهم جفن، بعد تألقهم في الدخول المظفر للسلطة وخروجهم (المنتصر) منها.... الوقت ليس للسجال، بل للمراجعة والتقويم، وأساسا للناس أوجاع أخرى".

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