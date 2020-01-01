الصليب الأحمر اللبناني استجاب لـ 405 حالة إنسانية ووزع 91 وحدة دم

اعلن الصليب الاحمر انه ككل عام ومواكبة للاحتفالات بمناسبة حلول ​العام الجديد​ وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع ​الصليب الأحمر اللبناني​ مراكز ​فرق الإسعاف​ والطوارئ وعددها 46 مركزاً ثابتاً و3 مراكز موقتة و4 غرف عمليات تنسيق و​اتصال​ في حال الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 مسعفاً ومسعفة وحوالي 200 ​سيارة​ إسعاف. وقد تلقت الفرق نداءات المواطنين على الرقم الطوارئ 140 وبلغ عدد ال​حالات​ الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من تاريخ 31-12-2019 ​الساعة​ 14:00 حتى صباح اليوم الاربعاء 1 كانون الثاني الساعة 8:00 ما مجموعه 405 حالة إنسانية موزعة كما يلي: - 45 إصابة من ​حوادث السير​ (5 حالات جراء ​السكر​) ولم يتم تسجيل ايه حالة وفاة - 28 حالة سكر وتقيؤ وإعياء - 9 حالات قلب - 6 حالات إحياء قلبي رئوي Advertisements - 181 مهمة طارئة متنوعة (نقل مرضى إلى ​المستشفيات​) - 89 مهمة اسعاف عادية - 1 حالة حروق واختناق - 46 نداء ملغي الجدير ذكره أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر اللبناني بلغت 31 حادثاً، كما وقامت مراكز خدمات نقل الدم في ​الصليب الاحمر اللبناني​ بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات حيث وفرت 91 وحدة دم.

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