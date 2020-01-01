أبو العردات يتمنى ان يتجاوز لبنان ازماته بأسرع وقت ممكن

أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات، على "تمسك الحركة بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة وخاصة منها لبنان"، متمنياً ان "يتجاوز لبنان ازمته السياسية والاقتصادية في اسرع وقت ممكن".
وخلال احياء المنظمة الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقتها، حيا ابو العردات "صمود الشعب الفلسطيني بمخيمات العودة في لبنان في ظل كل الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية، متناولاً الموقف السياسي لحركة "فتح" في ظل المتغيرات المحيطة في لبنان والدول المجاورة وفي الداخل الفلسطيني، ودعوة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" لاجراء الانتخابات وإصراره على مشاركة المقدسيين بالتصويت في داخل القدس".
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