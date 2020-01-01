اخبار العالم

أبو العردات يتمنى ان يتجاوز لبنان ازماته بأسرع وقت ممكن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​، على "تمسك الحركة ب​سياسة النأي بالنفس​ وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة وخاصة منها لبنان"، متمنياً ان "يتجاوز لبنان ازمته السياسية والاقتصادية في اسرع وقت ممكن".

وخلال احياء المنظمة الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقتها، حيا ابو العردات "صمود ​الشعب الفلسطيني​ بمخيمات العودة في لبنان في ظل كل الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية، متناولاً الموقف السياسي لحركة "فتح" في ظل المتغيرات المحيطة في لبنان والدول المجاورة وفي الداخل الفلسطيني، ودعوة الرئيس ​محمود عباس​ "ابو مازن" لاجراء ​الانتخابات​ وإصراره على مشاركة المقدسيين بالتصويت في داخل ​القدس​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو العردات يتمنى ان يتجاوز لبنان ازماته بأسرع وقت ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا