ستة اشخاص اصيبوا بحالات اختناق امام السفارة الاميركية ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، الاربعاء، بأن ستة اشخاص اصيبوا ب​حالات​ اختناق امام ​السفارة الاميركية​ ب​بغداد​.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "متظاهرين قاموا اليوم بحرق الاطارات امام السفارة الاميركية في بغداد"، مبينا ان "​القوات​ الاميركية ردت بقنابل ​الغاز​ المسيل للدموع اطلقتها من داخل السفارة". واضافت ان "ذلك ادى الى اصابة ستة اشخاص من ​المتظاهرين​ بحالات اختناق".

وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع ضحايا ​الحشد الشعبي​ الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة ​الأنبار​ ‏الأحد الماضي، حيث اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.