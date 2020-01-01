أفاد مصدر أمني عراقي، الاربعاء، بأن ستة اشخاص اصيبوا بحالات اختناق امام السفارة الاميركية ببغداد.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "متظاهرين قاموا اليوم بحرق الاطارات امام السفارة الاميركية في بغداد"، مبينا ان "القوات الاميركية ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل السفارة". واضافت ان "ذلك ادى الى اصابة ستة اشخاص من المتظاهرين بحالات اختناق".
وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع ضحايا الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار الأحد الماضي، حيث اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
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