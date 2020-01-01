جنبلاط:قال لبناني كبير إن لبنان كان جنة ضرائبية وهو ما يفسر الازدهار الحالي للبلاد

لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه"قال ​لبنان​ي كبير ان لبنان كان جنة ضرائبية، وهو ما يفسر الازدهار الحالي للبلاد وسيادة القانون التي لا تشوبها شائبة باستثناء بعض المشاكل الصغيرة، ويمكننا أن نفخر بالأمة اللبنانية وريثة أجدادنا ​الفينيقيين​"، مرفقاً التصريح بهاشتاغ ​كارلوس غصن​.

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