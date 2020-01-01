لـ"دواع إنسانية".. الداخلية توافق على نقل سجين بالقرب من محل إقامة أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن قطاع مصلحة السجون، وافق على نقل سجين إلى أحد السجون القريبة من محل إقامة أسرته، مراعاةً لظروف ذويه الصحية والاجتماعية.
وأضافت الوزارة في بيان: "وافق القطاع على التماس إحدى السيدات "مسنة" بنقل زوجها من محبسه بسجن وادي النطرون إلى سجن المرج، "مراعاةً لظروفها الصحية" حتى تتمكن من زيارته، حيث تم تقنين إجراءات نقله للسجن المشار إليه تحقيقاً لملتمس المواطنة"
وأضافت الوزارة، في بيان: "يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق جميع أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، والاستجابة لالتماسات المواطنين"
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