محافظ أسيوط: ضوابط لأعمال الحفر بالشوارع حفاظًا على المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تحديد الضوابط اللازمة لإعادة الشيء لأصله، فيما يخص أعمال الحفر بالشوارع للأغراض المختلفة، حفاظًا على المال العام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، مع المهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق، ومدير لجنة رد الشيء لأصله، وأيمن محمد مدير حسابات صندوق الخدمة، وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات.
وشدد المحافظ، على ضرورة رصف وتمهيد الطرق، ورد الشيء لأصله بالشوارع التي جرت بها أعمال حفر، لتوصيل مشروعات بنية تحتية، حرصًا على السيولة المرورية، وتخفيفًا على المواطنين، مع تحصيل الإيرادات من رد الشيء لأصله لتنمية الموارد الذاتية، لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.
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