ضبط مستريح استولى على ملايين الجنيهات بحجة توظيفها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، موظف متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من 5 مواطنين، بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من 5 مواطنين، اتهموا فيه موظفًا بإحدى شركات الاتصالات مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مليونين و650 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية، إلا أنه توقف عن السداد، وامتنع عن رد المبالغ المالية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأضافت حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب للواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.