بقيمة 18 مليون جنيه.. إحباط ترويج 6 كيلو "أيس" بحوزة أجنبيين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين يحملان جنسية دولة عربية، وبحوزتهما أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الآيس بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بقيام إثنين من العناصر الإجرامية (شقيقين "رجل وسيدة" يحملان جنسية إحدى الدول العربية) بجلب كمية كبيرة من مخدر "الآيس" بقصد ترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة سكناً لهما ومسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال تواجدهما أسفل العقار سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "وزنت أكثر من 6 كيلو جرام"-مبالغ مالية)، بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوال (18,000,000) ثمانية عشر مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.