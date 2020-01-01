للنصب على المواطنين.. القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تمثال مقلد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص (سائق بصحبته آخران، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية)، حال مرورهم بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، مستقلين سيارة قيادة أحدهم، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على تمثال فرعوني صغير الحجم "مقلد".

بمواجهتهم أقر السائق بقيام الآخران باستقلال السيارة قيادته من منطقة العاشر من رمضان بالشرقية لتوصيلهما لطريق الكريمات نظير مبلغ مالي، ونفى صلته بالتمثال المضبوط.

بمواجهة المتهمان الآخران بما جاء بأقوال الأول أيداها، وأقرا بتحصلهما على التمثال من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" بقصد استخدامه في أعمال النصب على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.