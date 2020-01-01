الجزائر / القبض على إرهابيّين بسكيكدة برفقتهما 6 نساء و7 أطفال

تمكنت اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وحدة للجيش الجزائري خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي الدخيل، بلدية القل ولاية سكيكدة، من إلقاء القبض على إرهابيين، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأضاف البيان أن أحدهما أصيب بجروح ويتعلق الأمر بكل من "بودماغ إلياس" المكنى "إدريس" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و"علواش يونس" المكنى "أبوتراب" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017 اللذين كانا رفقة ستة نساء وسبعة أطفال.

هذه العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من إسترجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية من نوع كاربين.