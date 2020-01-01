ترامب يحمّل إيران المسؤوليّة عمّا يحدث في محيط السفارة الأمريكيّة في العراق

وكالات- حّمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران المسؤولية عما يحدث في محيط السفارة الأمريكية في بغداد.
وكتب اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، على موقع "تويتر" إيران قتلت متعاقدا أمريكيا وأصابت آخرين. وقد قمنا بالرد على ذلك بقوة، وسوف نرد دائما بقوة".
وأضاف أن "إيران تنظم الآن هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. وستكون هي المسؤولة عن ذلك بصورة تامة".
وكتب "إضافة إلى ذلك، فإننا نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة، وتم إبلاغها بذلك".
ويشهد محيط السفارة احتجاجات حاشدة اليوم، وقام بعض المحتجين بإشعال حرائق ومحاولة اقتحام أسوار السفارة.
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