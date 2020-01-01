المغرب / إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي

قرر القاضي المكلف بملف محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، متابعة الصحافي في حالة سراح، بعدما إستأنف دفاع الراضي قرار المحكمة السابق بخصوص طلب السراح المؤقت.
وقد أكد المحامي عمر بنجلون لموقع "الأول" المغربي أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قررت متابعة عمر الراضي في حالة سراح .
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