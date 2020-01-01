دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، جماهيرها إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للحشد "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارةالأمريكية إلى الانسحاب احترامًا لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة ونقول للجماهير المتواجدين هناك إن رسالتكم وصلت".
وأضاف: "نثمن في الوقت نفسه موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطاعات الحشد الشعبي".
ودعا البيان إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء" في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يدعو أنصاره للانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.