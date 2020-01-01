قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية تعاملت مع المظاهرات بحكمة

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ،على أن القوات المسلحة تمكّنت من التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات بحكمة وإرادة قوية قوامها الإيمان بالوطن الأمر الذي أنقذ لبنان وجنّبه الوقوع في الفوضى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحزم وشدة حينما تطلب الأمر.. نحن نتحمل مسئولياتنا بكل أمانة واقتناع، ونعمل برباطة جأش لحماية كل المواطنين، ونأمل أن يتم التوصل سريعا إلى حلول سياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة".
وقال العماد عون ،خلال تفقده مجموعة من الوحدات العسكرية في عدد من المناطق اللبنانية لمعايدة الضباط والعسكريين بحلول رأس السنة الجديدة - "تعاملتم بمرونة مع المظاهرات حيث يجب،
العسكرية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وعدم اللجوء إلى العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث وصف هذا التعامل بـ"الدور المسئول والأداء المميز".
يذكر أن الجيش اللبناني حظي بإشادات متكررة من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في ضوء نسق التعامل الذي تنتهجه المؤسسة
كما أشاد الاتحاد الأوروبي وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي تضم كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ"السلوك المسئول وسياسة ضبط النفس" من جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية في ما يتعلق باحترام حق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي.
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