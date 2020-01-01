بسبب الألعاب النارية..مقتل وإصابة 21 شخص خلال احتفالات رأس السنة بفرنسا

توفى شخص وأصيب نحو 20 آخرين خلال احتفالات رأس السنة في فرنسا، أثناء إطلاقهم للألعاب النارية تعبيرا عن فرحهم بالعام الجديد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر في الشرطة أن شخصا واحدا توفي بسبب الألعاب النارية قرب نهر الراين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسعاف 10 أشخاصفي مدينة ستراسبورغ أصيبوا بسبب الألعاب النارية، 6 منهم أُجريت لهم عمليات جراحية.
وفي مدينة كولمار شمال شرقي فرنسا يخضع 8 أشخاص، بينهم أطفال، للعلاج بسبب جروح أصيبوا بها أثناء إطلاق الألعاب النارية.
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