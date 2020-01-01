محمد بن زايد القائد العربي الأبرز في 2019.. وبن سلمان ثانيًّا

تصدَّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتائج التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 2019، وجاء ولي العهدالسعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المرتبة الثانية.
وصوت 9734963 من المشاركين للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي في التصويت،فيما صوَّت لولي عهد السعودية 2219042 شخصًا، بنسبة 15.6% من عدد المشاركين الإجمالي.
وأظهرت نتائج التصويت أن 12% (1712186) من المشاركين اختاروا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصًا من مختلف دول العالم.
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