جونسون يعد البريطانيين بـ"إنجازات غير عادية"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيوحد بلاده المنقسمة في العام الجديد عندما يتم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واعدًا البريطانيين بـسنة رائعة وعقد من الزمن غير عادي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال جونسون في رسالة بمناسبة العام الجديد، إن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات

على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل، ثم تضميد الجراح التي فتحها الاستفتاء.

وتابع: "بينما نقول وداعا لعام 2019، يمكننا أيضا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا للوراء كثيرا".

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وأضاف: "الآن لدينا برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولويات الشعب،

سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج.. لذا سننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر".

وحصل جونسون على موافقة مبدئية على اتفاقه للانفصال عن الاتحاد الأوروبي وستبدأ المراحل الأخيرة من عملية التصديق عليه عندما يعود المشرعون من عطلة عيد الميلاد من أجل إتمام الخروج في 31 من يناير الجاري.

وسيبدأ بعد ذلك محادثات بشأن صياغة علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما قال إن هذه المفاوضات لن تمتد إلى ما بعد نهاية 2020.