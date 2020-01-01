ترامب "يغازل" زعيم كوريا الشمالية: رجل صاحب كلمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وعلى خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعوّل على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال ترامب للصحفيين متحدثا عن كيم جونجأون "أعتقد أنه رجل صاحب كلمة".
وأضاف ترامب: "لقد وقع عقدا، ووقع اتفاقا حول نزع السلاح النووي ... لقد تم ذلك في سنغافورة، وأعتقد أنه صاحب كلمة، لهذا سنكتشف ذلك".
وكرر ترامب، أيضا أنه يتوقع الحصول من كيم جونغ أون على مزهرية شرقية كهدية، لكنه لم يشرح السبب.
تصريحات ترامب هذه تأتي بعد تصريحات لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال فيها إن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم دحر سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستستعرض البلاد قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.
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