عودة 853 لاجئًا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 853 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى سوريا، بينهم 352 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريقمعبري (جديدة يابوس - تلكلخ)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
اللاجئين 501 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)، كما أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.
وأوضح المركز - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن من بين
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