رئيس بوركينا فاسو: الشعب استطاع الانتصار على الإرهاب

قال رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، إن شعب بوركينا فاسو استطاع الانتصار على الإرهاب، وذلك في خطاب متلفز ألقاه للأمة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقل راديو "أفريقيا1"، اليوم الأربعاء، عن كابوري قوله -في خطابه- إن الانتصار على الإرهاب كان مؤكدًا، مضيفًا: "شعبنا انتصر على الإرهاب لأنه

يؤمن بوحدته في مواجهة الشدائد ولديه الإيمان والتصميم الثابت".



وأوضح أن هذا النصر على الإرهاب لم يتحقق فقط بالجانب العسكري لكن تحقق بالتنمية أيضًا.. مشيرًا إلى جهود دول الساحل الخمس المتحالفة لمكافحة الجماعات الإرهابية (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا) لصعود قوة عسكرية

مشتركة بالتنسيق مع جميع الحلفاء الدوليين في الحرب ضد الإرهاب ومن أجل التنمية في المنطقة.



وذكر الراديو أن بوركينا فاسو تواجه هجمات إرهابية خلفت ما يقرب من 750 قتيلًا و560 ألف نازح منذ عام 2015.



وقُتل نحو 35 مدنيًا وسبعة جنود قد قتلوا الأسبوع الماضي في مدينة "أربيندا" شمالي البلاد حيث تعد هذه الهجمة أكثر الهجمات دموية التي تعرضت لها البلاد منذ بدء أعمال العنف الإرهابية قبل خمس سنوات.

