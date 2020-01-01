قتلى في هجومين لطالبان بأفغانستان

ذكر مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء،ذ أن ثمانية رجال شرطة على الأقل قُتلوا في هجوم شنته حركة طالبان، الليلة الماضية في إقليم بلخ بأفغانستان.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن فواد صالح، قائد شرطة الطرق السريعة بإقليم بلخ قوله إن الهجوم وقع على نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطرق السريعة في قرية "علام خيل" بإقليم بلخ.
وأضاف صالح أنه كان هناك 14 جندياً في نقطة التفتيش ونجا ستة جنود من الهجوم.
وتقع نقطة التفتيش على الطريق السريع الذي يربط بين إقليمي بلخ وجوزجان.
وقال مصدر إن حركة طالبان نفذت الهجوم بمساعدة أحد المتسللين.
وقالت وزارة الدفاع إن جنديين من الجيش الأفغاني قُـتلا أيضاً في هجوم شنته طالبان الليلة الماضية في إقليم تخار.
ووقع الحادث في وقت متأخر من الليل في منطقة "درقاد"، عندما هاجمت مجموعة تابعة لحركة طالبان نقطة تفتيش للقوات المشتركة.
وأصيب شخصان، أحدهما رجل شرطة في الهجوم، حسب وزارة الدفاع.
وأكدت طالبان وقوع هذا الهجوم.
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