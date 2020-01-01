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ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 جراء حرائق الغابات في أستراليا

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ارتفعت حصيلة القتلى في أزمة حرائق الغابات في استراليا إلى 14 شخصاً، حيث عثر رجال الإطفاء، الذين يتقدمون نحو البلدات والطرق، التي دمرتها العاصفة النارية على جثث المزيد من القتلى.

وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن الجثث التي تم العثور عليها، اليوم الأربعاء، رفعت حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي اندلعت في ديسمبر الماضي في ولاية "نيو ساوث ويلز" وحدها إلى سبعة، لكن من المتوقع أن ترتفع.

كما تعرض 176 منزلاً على الأقل للتدمير بسبب الحرائق، أمس الثلاثاء، وسط طقس حار وعاصف.

وتقول خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن أربعة أشخاص فُقدوا في منطقة الحرائق خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجري الشرطة تحقيقا الآن.

وكان أكثر من 1400 منزل قد دُمروا في مختلف أنحاء القارة، طبقاً لخدمة الطوارئ في الولاية ويمكن أن يرتفع هذا العدد.

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