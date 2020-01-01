أحداث 2019… ولادة ثورات وإطاحة رؤساء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يناير 2020 01:16 مساءً - شهد العام 2019 أحداثاً سياسية وطبيعية واجتماعية محلياً ودولياً، منها ما بالطابع الإيجابي وأخرى خلّفت آثاراً سلبية ودامية.

بيروت تنافس عواصم العالم

شهدت ساحة النجمة في بيروت للمرة الأولى حفلة رأس السنة، تخطى الحضور الـ45 ألف نسمة، ما اعتبرته بعض الصحف العالمية أن بيروت نافست عواصم غربية، وثبّتت وجودها على خريطة الدول السياحية والعاشقة للحياة.

زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات

في 3 شباط، وصل البابا بزيارة تاريخية استغرقت 3 أيام، هي الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي، تحديداً الإمارات، وحصل لقاء بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، وشارك في “لقاء الأخوة الإنسانية”.

الاحتجاجات الجزائرية

في 22 شباط، بدأت الاحتجاجات الجزائرية على وقع اعلان رئيس الجزائر عبد العزيز بو تفليقة ترشحه للولاية الخامسة.

مجزرة داخل مسجد في نيوزيلاندا

في 15 آذار، قُتل أكثر من 50 شخصاً إثر هجوم إرهابي في نيوزيلاندا على مسجد النور، والذي بثّه المجرم، مباشرة عبر “فيسبوك”.

احتجاجات هونغ كونغ

في 15 آذار، انطلقت احتجاجات هونغ كونغ لمناهضة مشروع قانون تسليم المجرمين في مدن عدة، تطالب بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ.

الجولان إسرائيلية

في 25 آذار، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار يقضي باعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

انقلاب عسكري في السودان

ليل 10 ـ 11 نيسان، حصل انقلاب عسكري في السودان أطاح الرئيس السوداني عمر البشير، وسجنه بتهم فساد ورشى ونهب المال العام، وذلك بعد سلسلة تظاهرات عمّت السودان على مدى عام بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على جميع المستويات.

حريق في نوتردام

15 نيسان، شب حريق كبير في كاتدرائية نوتردام الفرنسية في العاصمة باريس، ما أدى إلى انهيار برجها وسقفها. وللمرة الأولى، غاب القداس الميلادي هذا العام عن الكاتدرائية منذ عام 1803.

الهجوم الإرهابي على سريلانكا

طاولت سلسلة تفجيرات كنائس وفنادق في 3 مدن سريلانكية وراحت ضحيته 290 شخصاً في عيد الفصح، رداً على الهجوم الإرهابي الذي حصل في نيوزيلاندا.

وفاة محمد مرسي

في 17 حزيران، توفي الرئيس السابق محمد مرسي، خلال احدى جلسات محاكمته، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وفاة السبسي

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في 25 تموز، توفي رئيس الجزائر الباجي قائد السبسي عن عمر ناهز 93 عاماً.

هجوم أرامكو

في 17 أيلول، تعرضت الشركة السعودية للنفط “أرامكو” لهجوم إرهابي، والمتهم الأول إيران، وسط حالة من الحذر والترقب الدولي. وتوقف العمل في الشركة لمدة شهرين تقريباً.

التصويت على عزل ترمب

في 25 أيلول، بداية محاولة عزل ترمب بعد الكشف عن مكالمة هاتفية سرية جمعته بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعم الحزب الديمقراطي أن ترمب استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن. وفي 19 تشرين الأول، صوّت الكونغرس على عزل ترمب.

العراق ينتفض

1 تشرين الأول، شهدت المدن العراقية أكبر انتفاضة شعبية منذ عام 2003، أدت إلى مقتل أكثر من 200 مواطن عراقي، ولا تزال الانتفاضة العراقية حتى اليوم.

ترمب يتخلى عن الأكراد

في 6 تشرين الأول، سحب ترمب القوات الأميركية من المناطق الحدودية مع تركيا التي أطلقت معركة “نبع السلام” ضد الفصائل الكردية.

لبنان يحترق

في 14 تشرين الأول، اندلعت عدة حرائق في لبنان، وقضت على مساحات كبيرة من الجبال الخضراء في عدة مدن لبنانية وسط غضب كبير من قبل المواطنين تجاه تقاعس الدولة.

لبنان ينتفض

في 17 تشرين الأول، ولدت الثورة اللبنانية، اذ عمت معظم المدن اللبنانية بالتظاهرات والاحتجاجات ضد الطبقة السياسية الحاكمة والسياسات المتبعة منذ نهاية الحرب اللبنانية، وأدت إلى استقالة الحكومة في 29 تشرين الأول، في خطوة أولى، ولا تزال قائمة لغاية اليوم.

مقتل البغدادي

في 26 تشرين الأول، أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي بغارة جوية شمالي سوريا، ليسّلم بعدها التنظيم الخلافة إلى أبا إبراهيم الهاشمي القرشي.

احتجاجات إيران

في 15 تشرين الثاني، عمت احتجاجات في معظم المدن الإيرانية، نتيجة زيادة أسعار البنزين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أدت إلى مقتل المئات واعتقال الآلاف، وتعرضهم للتعذيب في سجون النظام الإيراني. ولا تزال الاحتجاجات قائمة في ظل انقطاع الانترنت، لمنع الثوار من توثيق إجرام النظام أمام العالم.

لبنان يغرق

في 5 كانون الأول غمرت مياه الأمطار الشوارع ودخلت إلى المحال التجارية وظهرت مقاطع مصورة تظهر السيول وهي تجرف سيارات متوقفة في الشوارع.

غابات أستراليا تحترق

في 5 كانون الأول اندلعت حرائق في غابات أستراليا, ومما زاد الأمر ضراوة هذا العام أن النيران أتت أبكر من المعتاد وبشكل أقوى بسبب فترة جفاف طويلة وظروف مناخية ناجمة عن الاحتباس الحراري, وأدت إلى خسائر مادية كبيرة جداً

بتصرف من مقال لـ "كارل حداد" (أحداث 2019… ولادة ثورات وإطاحة رؤساء) على موقع lebanese-forces