كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور أمريكي: ترامب لن يسمح بأن تصبح بغداد بنغازي ثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاخر السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام، بطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع حادث اقتحام سفارة واشنطن في بغداد، ووجه رسالة تحذير إلى حكومة إيران بهذا الشأن.

وقال غراهام، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنا فخور جدا بتصرف الرئيس ترامب بحزم في وجه المخاطر التي تهدد سفارتنا في بغداد، وهو أخطر العالم بأنه لن تكون هناك بنغازي ثانية في عهده"، وذلك في إشارة إلى الاعتداء على قنصلية الولايات المتحدة في تلك المدينة الليبية في 11 سبتمبر 2012 والذي أودى بحياة السفير الأمريكي لدى ليبيا حينئذ كريستوفر ستيفنز.

وأضاف: "كونوا حذرين مما تتطلعون إليه، لأن الدولة التي تعتمد على قدرتها على تكرير النفط تحتاج بغية استمرار وجودها إلى توخي الحذر".

وحذر غراهام، إيران من أن ترامب، خلافا لسلفه باراك أوباما، "سيجعل إيران تتحمل المسؤولية عن تهديداتها الموجهة ضد الأمريكيين" و"سيضربها فى النقاط الأكثر إيلاما".

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وقد توجه السيناتور الجمهوري إلى حكام بغداد حلفاء الولايات المتحدة في العراق بالقول إن "الوقت حان كي يقنعوا الشعب الأمريكي بأن العلاقات بين واشنطن وبغداد مهمة لهم وتستحق الحماية"، وتابع: "أحموا الموظفين الأمريكيين ولن تندموا من ذلك".

وبادر البنتاغون أمس إلى نشر قوات إضافية من مشاة البحرية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لحماية السفارة الأمريكية هناك عقب تعرضها لمحاولة اقتحام من قبل محتجين غاضبين بعد شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذا الفصيل المنضوي تحت لواء "الحشد الشعبي".

وحمل ترامب إيران المسؤولية عن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية، مهددا إياها بـ"دفع ثمن باهظ" ، ودعا "ملايين العراقيين الذين لا يريدون الخضوع للسيطرة الإيرانية" إلى التحرك، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.