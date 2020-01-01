الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة حاشدة في هونج كونج

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة حاشدة، اليوم الابعاء، في منطقة بار وان تشاي، حيث كان بعض المتظاهرين يحملون رسومات مرسومة بالرش وحطموا آلات صرف النقود في أحد فروع بنك HSBC.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، اجتاحت مسيرة سلمية من عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في يوم رأس السنة في مشاهد فوضوية، شوارع هونج كونج، حيث أطلقت الشرطة عدة جولات من الغاز المسيل للدموع على الحشود بما في ذلك العائلات وألقى بعض المتظاهرين عدة قنابل حارقة.

اندلعت أعمال العنف خلال مسيرة سلمية إلى حد كبير حيث ضغطت الجماهير من المواطنين النظاميين على السلطات للحصول على مزيد من التنازلات في المدينة التي يحكمها الصين.

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قام المتظاهرون، العديد منهم ملثمين يرتدون ملابس سوداء، بإعادة تنظيم صفوفهم وشكلوا خطهم الخاص، وألقوا عدة قنابل حارقة ومظلات متشابكة.

ووجه المتظاهرون غضبهم إلى مجموعة HSBC المصرفية العالمية قائلين، إنها أغلقت حسابًا كان بمثابة منصة لجمع الأموال لحركة الاحتجاج، وهو ما نفاه البنك بشدة.

وقد بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة مسيرة في هونج كونج في يوم رأس السنة، مطالبين بتنازلات من الحكومة المدينة المضطربة، ومتعهدين بمواصلة النضال، في الوقت الذي امتدت فيه الاضطرابات المدنية التي هزت المدينة التي حكمها الصين لأكثر من نصف العام حتى عام 2020.