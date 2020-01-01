كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند وباكستان تتبادلان قوائم المنشآت النووية وسط تهديد الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهند وباكستان تبادلتا قوائم منشآتهما النووية وفقاً لاتفاقية 1988، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في البيان: "تبادلت الهند وباكستان اليوم، من خلال القنوات الدبلوماسية في نيودلهي وإسلام أباد في وقت واحد، قائمة المصانع والمنشآت النووية المشمولة بموجب اتفاقية حظر الهجوم على المنشآت النووية بين الهند وباكستان".

هذه هي المرة التاسعة والعشرون منذ عام 1992 حيث تتبادل نيودلهي وإسلام أباد قوائم منشآتها النووية.

تم توقيع الاتفاق المذكور في 31 ديسمبر 1988 ودخل حيز التنفيذ في 27 يناير 1991. وينص على أنه يجب على البلدين إبلاغ بعضهما البعض بالمصانع والمنشآت النووية المشمولة بموجب الاتفاقية في الأول من يناير من كل سنة تقويمية.

تمتلك كل من الهند وباكستان أسلحة نووية، وإلى جانب إسرائيل وجنوب السودان، ليستا طرفين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

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في العام الماضي، عندما وصلت العلاقات بين البلدين في جنوب آسيا إلى أدنى مستوياتها، هدد قادة من باكستان الهند بهجوم نووي، بينما أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج أيضًا أن بلاده قد تفكر في تغيير عقيدة الأسلحة النووية عن طريق إلغاء سياسة "عدم الاستخدام الأول فى المستقبل.

أكد قائد الجيش الهندى م. م. نارافان يوم الثلاثاء، أيضا أنه إذا لم توقف باكستان "سياستها الخاصة بالإرهاب الذى ترعاه الدولة"، تحتفظ الهند بحقها فى توجيه ضربة وقائية ضد مصادر التهديد الإرهابى.

وقال "نارافان": "لقد أثبتت هذه النية بشكل كاف في ردنا خلال الضربات الجراحية وعملية بالاكوت".

في خضم التوتر المتزايد بين الهند وباكستان بعد إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير في أغسطس 2019، استدعت باكستان دبلوماسيها وأعادت ممثل الهند من إسلام أباد.

أثارت حكومة باكستان بقيادة عمران خان هذه القضية في كل منتدى دولي، حيث وجهت دعوة واضحة لقادة العالم للتدخل لصالح المنطقة.