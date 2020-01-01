كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 1/ 1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || القوات الأمريكية في بغداد تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز
ألقت القوات الأمريكية، بقنابل غاز لتفريق متظاهرين لميليشيات الحشد في محيط السفارة بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الأربعاء.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إرسال 750 جنديا أمريكياً للشرق الأوسط
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه سيتم إرسال 750 جنديا إضافيا بشكل فوري إلى المنطقة بعد الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || زعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير "سلاح استراتيجي جديد"
قالت وسائل إعلام حكومية، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية يعتزم مواصلة تطوير البرامج النووية وإدخال "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.