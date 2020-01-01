كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كعضو غير دائم.. تونس تتسلم مقعدها في مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، استعدادها لتسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، بدل الكويت.

ويذكر أن الكويت، ستغادر هذا المقعد الذي شغلته عامي 2018 و2019، أدت خلالهما دورا فاعلا لصالح القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتستعد 4 دول أخرى للدخول إلى مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين، وهي فيتنام، والنيجر، وإستونيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وكانت تونس، قد فازت في يوليو الماضي بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.

ويتكون المجلس من 15 عضوا، 5 منهم دائمون ويملكون حق استخدام الفيتو (النقض) وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 أعضاء غير دائمين يجري انتخابهم كل سنتين.