كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطلق مهمة القمر الثالثة عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هندوستان تايمز، أن الهند ستطلق مهمتها الثالثة إلى القمر في عام 2020.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة الهندي "جيتندرا سينج" قوله إن المهمة القمرية الثالثة تشاندرايان -3 ستحاول الهبوط على سطح القمر مرة أخرى.

ونُقل عن سينج قوله "نعم"، ستحدث مهمة الهبوط والسيارة في عام 2020. لكن كما قلت من قبل، لا يمكن وصف مهمة تشاندرايان -2 بالفشل لأننا تعلمنا الكثير منها".

وأضاف "لا توجد دولة في العالم هبطت في محاولتها الأولى؛ ولقد أجرت الولايات المتحدة عدة محاولات. لكننا لن نحتاج إلى الكثير من المحاولات."

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وفُقدت سفينة الهبوط الثانية للهند تشاندرايان 2 في الهند الاتصال بفترة وجيزة قبل المحاولة المجدولة للهبوط على سطح القمر يوم 7 سبتمبر.

وتم إطلاق تشاندرايان 2 في 22 يوليو من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

ولو نجحت الهند في مساعيها، فستكون رابع بلد يهبط بمركبة فضائية على سطح القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية، والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) أن قمرها الصناعي الذي يدور حول القمر قد وجد حطام المركبة الفضائية الهندية التي تحطمت على سطح القمر تشاندرايان 2.

