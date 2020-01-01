كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. أول رئيس أركان دفاع: بعيدون عن السياسية ونعمل وفقا لتوجيهات الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى الجنرال بيبين روات، أول رئيس أركان الدفاع في الهند، مهام رسمية في منصبه يوم الأربعاء والتزم بتعزيز التآزر بين الجيش والقوات الجوية والبحرية ، إلى جانب ضمان إدارة أفضل لموارد الدفاع.

نفى الجنرال بيبين روات مزاعم أن لديه الميل إلى السياسة، لكنه قال، في كلمته أمام وسائل الإعلام بعد تلقيه حرس الشرف خارج وزارة الدفاع، إن القوات المسلحة تعمل وفقًا لتوجيهات الحكومة في السلطة.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI عن الجنرال "روات" قوله: "نبقى بعيدًا عن السياسة، بعيد جدًا. علينا أن نعمل وفقًا لتوجيهات الحكومة في السلطة".

اليوم الأربعاء، ومع التقدم للأمام، قال الجنرال "روات": "ستعمل الخدمات الثلاث كفريق واحد. حسب المهمة الموكلة إلى رئيس أركان الدفاع، علينا تعزيز التكامل وتحسين إدارة الموارد".

قبل أن يتولى مهام منصبه رسميًا في مكتبه ومسؤولياته، أشاد الجنرال "روات" بالنصب التذكاري للحرب الوطنية وتم تكليفه بحرس الشرف في نيودلهي.

هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجنرال "روات" على توليه منصب أول مكتب مدمج في الهند، واصفًا إياه بأنه ضابط بارز. كما أشاد بجنود شهداء البلاد.

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قد يكون الجنرال "روات"، كما يُذكر، قد أثار انتقادات عندما قام بصفته قائدًا للجيش في البلاد بموقف غير مباشر ضد الاحتجاجات المستمرة ضد قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الهندي الشهر الماضي.

وقد قال الجنرال "روات"، في حدث يوم 27 ديسمبر، قبل أربعة أيام من انتهاء ولايته كقائد للجيش الهندي السابع والعشرين: "الريادة هي كل شيء عن القيادة. عندما تتحرك إلى الأمام، يتبعك الجميع ... لكن القادة هم أولئك الذين يقودون الناس في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "القادة ليسوا هم الذين يقودون الناس في اتجاهات غير لائقة، حيث نشهد في عدد كبير من طلاب الجامعات والكليات، الطريقة التي يقودون بها جماهير الحشود للقيام بحرق متعمد وعنف في مدننا وبلداتنا. هذه ليست قيادة".

انتقده السياسيون المعارضون لهذا البيان، حيث قال حزب المؤتمر الوطني الهندي، إن قرار الجنرال "روات" بالتحدث ضد احتجاجات الجهاز المركزي للمحاسبات كان انتهاكًا للدستور الهندي وكذلك المادة 21 من قانون الجيش. ("لا يجوز لأي شخص يخضع للقانون أن ينشر بأي شكل من الأشكال أياً كان أو يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر في الصحافة أي شيء يتعلق بمسألة سياسية".

حتى أن الحزب الشيوعي في الهند (الماركسي) طلب اعتذارًا من الجنرال "روات" عن "طيشه". وقال الحزب في بيان: "يحث المكتب السياسي على أن يعتذر الجنرال عن الأمة التي لديه تداعيات سلبية للغاية على الترتيب الدستوري في البلاد. كما نطالب الحكومة بالإحاطة علما بمثل هذا الانتهاك والانتقادات العامة".

وقال الجيش وآخرين يدعمون الجنرال "روات"، إنه كان يتمتع بحقوقه في التحدث كمواطن في البلاد.