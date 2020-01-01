كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تلجأ إلى الثلوج الاصطناعية في احتفالات رأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت موسكو دافئة جدًا في ديسمبر الماضي، حيث لجأت الحكومة إلى إرسال شاحنات مليئة بالثلوج الاصطناعية لتزيين عرض السنة الجديدة في وسط المدينة.

وأصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بإيصال التل على الجليد فيروسية حيث لاحظ المراقبون سخرية جلب الثلج إلى مدينة تنفق الملايين كل عام على إزالتها.

وكتب أحد مستخدمي الإنستجرام مصحوبًا بصور من الكرملين: "هذا هو كل الثلج الموجود في موسكو".

تشهد منطقة موسكو أحد أكثر فصول الشتاء دفئًا منذ أن بدأت درجات الحرارة في التسجيل بشكل منتظم قبل 140 عامًا. وارتفعت درجة الحرارة في العاصمة الروسية إلى 5.4 درجة مئوية في 18 ديسمبر، متجاوزة الرقم القياسي السابق للشهر المحدد في عام 1886.

والدفء الحالي في موسكو ليس طبيعيًا على الإطلاق. وتتزايد المخاوف بشأن آثار الاحتباس الحراري على روسيا.

وذكرت صحيفة الجارديان أن الجليد المتجمد تحت المدن الشمالية في البلاد يذوب ببطء، وانحسار الجليد في القطب الشمالي يدفع الدب القطبي الجائع إلى العلف في المناطق الحضرية.

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وأوقف طقس ديسمبر الشتوي السبات في حديقة حيوان موسكو وتسبب في زهور الزنابق والزنك والمغنوليا في حديقة جامعة موسكو الحكومية الزهرية مبكرًا.

قال مسؤولو حديقة الحيوان إنهم وضعوا خمسة أنواع من الجربوع - نوع من أنواع القوارض ذات الأرجل الخلفية الطويلة - في عبوات مبردة خصيصًا لتشجيعهم على السبات.

ولكن التأثير الأكثر وضوحًا هو قلة الثلوج، والتي عادة ما تبدأ في تغطية روسيا في أكتوبر أو نوفمبر. وهبطت الثلوج في معظم حدائق موسكو، ولكن معظم الثلوج في وسط المدينة قد ذابت.

وقال مسؤولو المدينة إن الثلج الاصطناعي تم إحضاره للمشاركة في مظاهرة على الجليد تبدأ يوم رأس السنة.

وصرح أليكسي نيميريك، رئيس قسم التجارة والخدمات في موسكو، أن الثلج تم إنتاجه عن طريق قطع الجليد من أجل حلبة التزلج المحلية.

