كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتهم وسائل إعلام أمريكية بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام الأمريكية بالكذب والفساد.

ونفى ترامب، صحة ما أعلنته هذه الوسائل عن ممارسته للعبة الجولف أثناء تعرض السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجوم من قبل المحتجين.

وأكد ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، انشغاله طوال اليوم بمتابعة الأوضاع في العراق.

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وقال ترامب: "الأخبار المزيفة تقول إنني لعبت الغولف اليوم، أنا لم أفعل هذا الأمر، كنت أجري لقاءات في أماكن مختلفة، للتركيز على الأوضاع التي تتعرض لها سفارة الولايات المتحدة في العراق".

وهاجم متظاهرون عراقيون السفارة الأمريكية في بغداد، للاحتجاج على ضربات جوية أمريكية في العراق استهدفت الأحد الماضي، مقرات لـ"كتائب حزب الله" العراقية، وأسفرت عن مقتل 25 من عناصرها.