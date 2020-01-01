كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرائق الهائلة والاحتجاجات تلقي بظلالها على بعض احتفالات العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل العالم بالعام الجديد اليوم الأربعاء بعرض للألعاب النارية من سيدني إلى لندن رغم أن الاحتفالات غطتها حرائق الغابات القاتلة في أستراليا، والاحتجاجات في هونج كونج والهند والتوترات النووية مع كوريا الشمالية.

وتجمعت حشود كبيرة في العواصم الأوروبية لعرض الألعاب النارية المذهلة التي أثيرت سماء فوق معالم مثل بيج بن في لندن، وقوس النصر في باريس، وبارثينون في أثينا، والكرملين في موسكو.

وتوج إسقاط كرة بلورية تقليدية في ميدان التايمز في نيويورك بعرض ليلة رأس السنة لمدة ست ساعات.

وفي أستراليا، احتشد مليون من المحتفلين بميناء سيدني والأحياء المجاورة لمشاهدة أكثر من 100.000 لعبة نارية تنفجر فوق المدينة، حتى عندما لجأ الآلاف من الناس على طول الساحل الشرقي للبلاد من حرائق الغابات على الشواطئ.

واستقبل الآلاف في هونغ كونغ عام 2020 على كورنيش مضاء من النور في ميناء فيكتوريا الخلاب، واقتحمت هتافات مؤيدة للديمقراطية بعد وقت قصير من العد التنازلي حتى منتصف الليل.

وألغت سلطات هونغ كونغ عرض الألعاب النارية الرئيسي في منتصف الليل لأول مرة منذ عقد من الزمان، مشيرة إلى المخاوف الأمنية. وبدلًا من ذلك، تم تنظيم "سيمفونية الأنوار"، حيث تضمنت توقعات حول أطول ناطحات السحاب في المدينة، في حين تم إطلاق الألعاب النارية على نطاق أصغر من أسطح المنازل المطلة على الواجهة البحرية.

وفي اليابان، تناوب الناس على أجراس المعابد البوذي، وفقًا للتقاليد.

قررت سيدني المضي قدمًا في ألعابها النارية على الرغم من دعوات من بعض أفراد الجمهور لإلغاء العرض تضامنًا مع المناطق المنكوبة بالحرائق في نيو ساوث ويلز، والتي عاصمتها المدينة.

وصرح عمدة سيدني "كلوفر مور" أن التخطيط بدأ قبل 15 شهرًا وأن هذا الحدث أعطى أيضًا دفعة للاقتصاد.

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ألغت بعض المدن في شرق أستراليا احتفالاتها بالعام الجديد حيث ساعدت السفن البحرية والمروحيات العسكرية رجال الإطفاء في إنقاذ الناس الفارين من الحرائق، والتي حولت مساحات شاسعة من نيو ساوث ويلز إلى فرن مشتعل.

وفي أماكن أخرى، استقبلت الاحتفالات من أوكلاند، ونيوزيلندا، إلى بيونج يانج، عاصمة كوريا الشمالية المنعزلة، بالعام الجديد مع عروض الألعاب النارية.

ولكن في خضم الاحتفالات بالعام الجديد والعقد، هددت التوترات القديمة بالاضطرابات. حيث صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء أن بلاده ستواصل تطوير البرامج النووية وإدخال "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة نهاية العام لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي.

وفي هونغ كونغ، بعد شهور من المظاهرات العنيفة المؤيدة للديمقراطية في بعض الأحيان، تم حث المتظاهرين على ارتداء أقنعة في مسيرة رأس السنة الجديدة بعنوان "لا تنسوا 2019 - استمروا في عام 2020"، وفقًا لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات ردا على مشروع قانون تم سحبه الآن والذي كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية، حيث يسيطر المحاكم على الحزب الشيوعي، وتطورت لتصبح حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.

واستهل الآلاف من الهنود هذا العام بالتظاهر ضد قانون الجنسية الذي يقولون إنه سيميز ضد المسلمين ويمحو الدستور الهندي العلماني.

وجاءت المظاهرات على الرغم من محاولات رئيس الوزراء ناريندرا مودي إخماد الاحتجاجات التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع.

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن فاز بأغلبية برلمانية في انتخابات الشهر الماضي، في رسالته بمناسبة رأس السنة الميلادية "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا الشهر".

وأضاف جونسون "كما نقول وداعًا حتى عام 2019، يمكننا أيضًا أن نقلب صفحة التقسيم والحقد وعدم اليقين التي هيمنت على الحياة العامة وأعاقتنا لفترة طويلة جدًا".