كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يصّر على "تخريب" ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستنفذ كافة بنود الاتفاقية الموقعة مع حكومة فايز السراج في ليبيا.

وفي رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، قال أردوغان، الثلاثاء،: "من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة السراج في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين".

وأضاف أن مخططات ما وصفه بـ"إقصاء تركيا من البحر المتوسط"، باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين بلاده والسراج، حققت مكاسب استراتيجية كبيرة لتركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقد عقدت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا على مستوى السفراء، لبحث أزمة التدخلات الخارجية في ليبيا".

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وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر، الثلاثاء: "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا".

وأعرب مجلس الجامعة "عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل".

كما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركي، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وإنسانية ميليشيا السلطان مراد، بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ 18 مارس 2018، بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.