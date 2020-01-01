ليلة رأس السنة.. أب لطفلين ينهي حياته بطريقة مأساوية بمدينة طنجة

اهتز حي بئر الشفاء، في مدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم اربيعيني على انهاء حياته بطريقة مأساوية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك، رمى بنفسه من الطابق العلوي لمنزل عائلته، في ظروف غامضة وغير محددة.

وفور وقوع الحادث، تم نقل الهالك وهو أب لطفلين، لمستشفى محمد الخامس بالمدينة، قسم المستعجلات، ليفارق الحياة فور الوصول إلى المستشفى.

وفحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة دواعي إقدام الشخص على الانتحار.