مصرع شخصين في حريق بأحد مقاهي طنجة دقائق بعد دخول عام 2020

لقي شخصان مصرعهما في حريق شب، ليلة الثلاثاء- الأربعاء (الثانية عشرة و45 دقيقة)، بأحد مقاهي طنجة، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية لولاية طنجة -تطوان -الحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، تدخلت فور إعلامها بالحادث، لإخماد الحريق ونقلت خمسة أشخاص إلى المستشفى الإقليمي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة اثنين من بينهم، في وقت لاحق.

وأضافت السلطات المحلية أن الحريق نتج، بحسب العناصر الأولية للتحقيق، عن تماس كهربائي في مقهى (Ô75 Paris) بمجمع (la tulipe)، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث.