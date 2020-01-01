طيرة الكرمل: فقد وعيه أثناء عمله داخل رافعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عملت 3 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة إلى جانب وحدة الإنقاذ الخاصة من محطة حيفا على تخليص عامل عالق بورشة بناء في بلدة طيرة الكرمل، صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن "الحديث يدور حول عامل فقد وعيه خلال عمله داخل رافعة على ارتفاع 20 مترًا في ورشة بناء مبنى سكني".
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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