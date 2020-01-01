ناشط سياسي يمني يكشف ما تريده ايران من بلاده

الأربعاء 1 يناير 2020

كشف رئيس حركة شباب عدن "نزار أنور عبدالكريم" عن ما تريده ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة .



Advertisements

وقال في تصريحات صحفية إن إيران دولة لديها مشروع توسعي في المنطقة وهومعروف بل و أنه معلن على لسان العديد من قيادات ذلك النظام التي يحكمها اليوم ، هذا المشروع يرى في اليمن محطة هامة و استراتيجية ينطلق منها صوب تحقيق أهدافه و أهم تلك الأهداف هي القضاء على الدولة المحورية المنافسة لها في المنطقة و هي المملكة العربية السعودية و الظفر بأحقية إدارة المنطقة برمتها من خلال تغيير أنظمة الحكم في تلك الدول و جعلها أنظمة تابعة لها و تدين بالولاء لها من خلال فكرة تصدير الثورة الخمينية ليتسنى لها فيما بعد إعلان مشروعها الأكبر و هو مشروع عودة الإمبراطورية الفارسية و لكن بصورة جديدة تحمل الغطاء الشيعي الإسلامي فيتحول بذلك مركز القرار الديني و السياسي و العسكري من الرياض إلى أصفهان و قم .

تنظر إيران إلى اليمن كفرصة جيدة من أن تجعل منها خنجرا مسموما يغرس في خاصرة تلك الدولة التي تمثل لها أكبر العقبات المعيقة لتنفيذ ذلك المشروع و تحويله إلى حقيقة ماثلة لا تقبل الشك من خلال دعمها اللا محدود للمليشيات الحوثية التي وجدت فيها ضالتها .