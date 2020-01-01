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القبض على متهمين بالتخابر مع الحوثي بينهم مسؤول بالحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 1 يناير 2020

بتهمة التخابر مع الحوثيين ألقت القوات المشتركة على مسؤول في الحديدة مع شخصين آخرين.

 

 

وفي التفاصيل، ألقت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن على مجموعة من المتهمين بالتخابر مع ميليشيا الحوثي، بينهم مدير مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

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ووفق ما ذكرته مصادر القوات المشتركة، فإنه وبعد تحريات ومتابعة أمنية واستخباراتية حثيثة، أكدت شكوكاً متراكمة، تم إلقاء القبض على المسؤول المحلي واثنين معه، وأحالتهم على التحقيق.

 

 المصادر قالت إن القوات المشتركة في الساحل الغربي، اعتقلت مدير مديرية التحيتا، حسن هنبيق، واثنين من مقربيه، بتهمة التعامل والتخابر مع الميليشيا الحوثية، والتواصل المباشر مع قيادات في الصف الأول لهذه الميليشيا.

 

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن المقبوض عليهم إلى جانب مدير المديرية، محمد عبدالله يعني، ونشوان جناني، وهما من المقربين لهنبيق وفي حكم مساعدين له، لكن دون صفة رسمية. وأوضحت أن التصعيد في مديرية التحيتا كان بتنسيق مع الرجل ومعاونيه.

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