- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متهمين بالتخابر مع الحوثي بينهم مسؤول بالحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
بتهمة التخابر مع الحوثيين ألقت القوات المشتركة على مسؤول في الحديدة مع شخصين آخرين.
وفي التفاصيل، ألقت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن على مجموعة من المتهمين بالتخابر مع ميليشيا الحوثي، بينهم مدير مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.
ووفق ما ذكرته مصادر القوات المشتركة، فإنه وبعد تحريات ومتابعة أمنية واستخباراتية حثيثة، أكدت شكوكاً متراكمة، تم إلقاء القبض على المسؤول المحلي واثنين معه، وأحالتهم على التحقيق.
المصادر قالت إن القوات المشتركة في الساحل الغربي، اعتقلت مدير مديرية التحيتا، حسن هنبيق، واثنين من مقربيه، بتهمة التعامل والتخابر مع الميليشيا الحوثية، والتواصل المباشر مع قيادات في الصف الأول لهذه الميليشيا.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن المقبوض عليهم إلى جانب مدير المديرية، محمد عبدالله يعني، ونشوان جناني، وهما من المقربين لهنبيق وفي حكم مساعدين له، لكن دون صفة رسمية. وأوضحت أن التصعيد في مديرية التحيتا كان بتنسيق مع الرجل ومعاونيه.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهمين بالتخابر مع الحوثي بينهم مسؤول بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.