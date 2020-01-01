شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً في هجوم مسلح بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

لقي 18 شخصًا مصرعهم في هجوم لمسلحين على قرية بشرق الكونغو الديمقراطية بالقرب من الحدود مع أوغندا. وأكدت السُلطات المحلية أن مسلحين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا منطقة أبيتينا، وقتلوا 18 شخصًا وأحرقوا ثمانية منازل. وكثف مسلحو "القوات الديمقراطية المتحالفة" هجماتها على شرق الكونغو الديمقراطية منذ أواخر أكتوبر الماضي، حين أطلقت الكونغو عملية عسكرية لتطهير المنطقة.

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