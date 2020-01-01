شكرا لقرائتكم خبر عن قنابل الغاز تحاصر المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

وقعت إصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الأمريكية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان اليوم الأربعاء إن القوات المكلفة بحماية مبنى السفارة الأمريكية أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أتباع قوات الحشد الشعبي وكتائب حزب الله الإرهابي المعتصمين أمام مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد. وقال الشهود إن الغازات المسيلة للدموع تسببت بحدوث حالات اختناق كما أشعل عدد من المحتجين النيران في السياج الخارجي للسفارة. وأكدوا أن أعدادا كبيرة من القوات الأمريكية شوهدت اليوم فوق أسطح السفارة الامريكية مدججين بالسلاح. وأوضح الشهود أن أعدادا كبيرة من المحتجين وصلوا اليوم إلى ساحة الاحتجاج على شكل أفواج وأفراد بينهم نساء للانضمام إلى المعتصمين في ظل انتشار كبير لقوات الحشد الذين يرتدون الزي العسكري دون حمل السلاح.

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