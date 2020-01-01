إطلاق الغاز لتفريق المحتجين أمام سفارة أمريكا ببغداد.. والماينرز تتأهب

قالت وسائل إعلام محلية، إن إصابات وقعت في صفوف المحتجين قرب السفارة الأمريكية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأكد شهود عيان أن القوات المكلفة بحماية مبنى السفارة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أتباع مليشيات الحشد الشعبي و"حزب الله" العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن شهود عيان قولهم إن الغازات المسيلة للدموع تسببت بحدوث حالات اختناق، كما أشعل عدد من المحتجين النيران في السياج الخارجي للسفارة.

وذكر الشهود أن أعدادا كبيرة من عناصر المارينز (القوات الخاصة الأمريكية) شوهدت اليوم فوق أسطح السفارة مدججين بالسلاح.

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وأوضح الشهود أن أعدادا كبيرة من المحتجين وصلوا اليوم إلى ساحة الاحتجاج على شكل أفواج وأفراد في ظل انتشار كبير لقوات الحشد الذين يرتدون الزي العسكري دون حمل السلاح.

ويصر المحتجون على اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد؛ للمطالبة بإنهاء الاتفاقية الأمنية وخروج القوات الأمريكية من العراق.

وامتلأ السياج الخارجي للسفارة بالشعارات المنددة بالإدارة الأمريكية، فضلا عن رفع العشرات من أعلام كتائب حزب الله.



وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية.