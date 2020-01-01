غراهام :افتخر بطريقة تعامل ترامب مع حادث السفارة الاميركية بالعراق

أعرب السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ​ليندسي غراهام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "فخره بطريقة تعامل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مع حادث اقتحام ​السفارة الاميركية​ في العاصمة العراقية ​بغداد​"، موضحاً ان هذا "دليل بأنه لن تكون هناك ​بنغازي​ ثانية في عهده".

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