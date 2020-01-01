كوريا الشمالية: الرئيس كيم جونغ أون يعلن نهاية وقف التجارب النووية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الاسلحة البالستية العابرة للقارات، متوعداً بفعل "مروع" ضد الولايات المتحدة.
وفي حديث له أمام أعضاء من حزبه الحاكم، أشار كيم أنه "ليس لدينا اي سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام". معلنا أنه "سوف يكتشف العالم في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا".
في اشارة الى أن تصريحات كيم تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين، مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً عن "الوعد" الذي قطعه له الزعيم الكوري الشمالي خلال اتفاق سنغافورة الذي يتحدث عن نزع السلاح النووي.
لكن المحادثات بين البلدين وصلت إلى حائط مسدود إثر انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في شباط 2019.
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