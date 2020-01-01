كوريا الشمالية: الرئيس كيم جونغ أون يعلن نهاية وقف التجارب النووية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب ​الاسلحة​ البالستية العابرة للقارات، متوعداً بفعل "مروع" ضد ​الولايات المتحدة​.

وفي حديث له أمام أعضاء من حزبه الحاكم، أشار كيم أنه "ليس لدينا اي سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام". معلنا أنه "سوف يكتشف ​العالم​ في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا".

في اشارة الى أن تصريحات كيم تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين، مع حديث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مراراً عن "الوعد" الذي قطعه له الزعيم الكوري الشمالي خلال اتفاق سنغافورة الذي يتحدث عن نزع ​السلاح النووي​.

لكن المحادثات بين البلدين وصلت إلى حائط مسدود إثر انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في شباط 2019.

