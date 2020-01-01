قداس بمناسبة عيد رأس السنة في الكاتدرائية المريمية بدمشق

بدأ القداس الإلهي بمناسبة ​عيد رأس السنة​ الميلادية في الكاتدرائية المريمية بدمشق ترأسه غبطة البطريرك ​يوحنا العاشر​ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

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