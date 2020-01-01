ترامب: الحديث عن ممارستي الغولف أثناء الضربة الأميركية بالعراق كذب

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن حديث بعض وسائل الإعلام عن ممارسته لعبة ​الغولف​ أثناء تعرض ​السفارة الأميركية​ في ​العراق​ لاعتداء.

وأشار ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "​الأخبار​ المزيفة تقول إنني لعبت الغولف اليوم، أنا لم أفعل هذا الأمر، كنت أجري لقاءات في أماكن مختلفة، للتركيز على الأوضاع التي تتعرض لها سفارة ​الولايات المتحدة​ في العراق"، واصفا وسائل الإعلام بـ"الفاسدة".



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