فرنسا تحتفل بدخول العام الجديد بمجموعة من الألعاب النارية

احتفلت ​فرنسا​ بدخول ​العام الجديد​ 2020 بمجموعة من ​الألعاب النارية​ التي أضاءت سماء العاصمة ​باريس​، حيث كتب على قوس النصر عام 2020 بالليزر وسط حضور الآلاف في الشوارع الفرنسية.

هذا وكانت قوات الشرطة الفرنسية، قد حشدت نحو 100 ألف شرطى ورجل درك لتأمين الاحتفالات منعاً لأي عمليات إرهابية مع بداية رأس السنة الجديدة.